Gaia in concerto a Santa Caterina: scaletta e info

Tappa siciliana per il “Finalmente in TOUR” dell'artista emiliana che proseguirà fino al 18 settembre

Con un calendario in aggiornamento e nuove sorprese per i fan, puntualmente aggiornati attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale, Gaia Gozzi, conosciuta da tutti come Gaia, è pronta a sbarcare in Sicilia ancora una volta (dopo il concerto dello scorso 10 agosto a Milazzo) con un live a Santa Caterina Villarmosa, provincia di Caltanissetta, in programma per sabato 4 settembre. Il concerto fa parte della rassegna “Villa Hermosa Festival” che comprende serate di musica, teatro, cultura e comicità. Gaia si esibirà sul palco allestito a Villa Castelnuovo; lo spettacolo avrà inizio alle 21:30.