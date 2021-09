Daniele Silvestri in concerto a Imola: scaletta e info

Il cantautore sarà in in Romagna per il festival “Imola in musica 2021”. Il concerto si terrà in Piazza Matteotti

Sabato 4 settembre Daniele Silvestri ( FOTO ) sarà in scena ad Imola con “Tourbinario Summer 2021”. L’appuntamento è per le ore 22:00 in Piazza Matteotti. L’entourage dell’artista, insieme con gli organizzatori di “ Imola in musica 2021 ”, fanno sapere che restano ancora pochissimi posti per partecipare al concerto gratuito. La location scelta per il penultimo appuntamento di “ Tourbinario Summer 2021 ” è ancora una volta suggestiva: l’artista romano salirà infatti sul palco a cielo aperto allestito in Piazza Matteotti al Caffè Bologna di Imola. Ecco tutte le informazioni su Daniele Silvestri a “Imola in musica 2021” e la scaletta della serata.

Daniele Silvestri in concerto a Imola, la scaletta

approfondimento

I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO

Sulla scia di quanto andato in scena nelle precedenti date del tour estivo, la scaletta di brani che Daniele Silvestri eseguirà a Imola sarà molto ricca e variegata, come da sempre ci ha abituati il cantautore in grado di mescolare abilmente modernità e tradizione, leggerezza espressiva e impegno verso le tematiche sociali più ostiche, ponendo il tutto sotto un’ottica autoironica, ma comunque volta alla riflessione. Un artista a suo modo mai sopra le righe ma sempre sorprendente, forte anche del grande talento nel coniugare in musica delle vere e proprie poesie.

Ecco la scaletta del concerto di Daniele Silvestri a Imola:

Questo paese A bocca chiusa La cosa giusta Io fortunatamente Pochi giorni Caro architetto Le cose in comune Sornione La mia casa Quali alibi Precario è il mondo Io non mi sento italiano Il secondo da sinistra Banalità Il dado Strade di Francia Ma che discorsi Occhi da orientale Desaparecido Il mio nemico A me ricordi il mare Monetine Acqua stagnante L’amore non esiste Aria Gino e l’Alfetta Salirò La paranza Testardo

Daniele Silvestri e il “Tourbinario Summer 2021”

È stato proprio Daniele Silvestri ad annunciarlo, lo scorso giugno, sui suoi profili social ufficiali. Il “Tourbinario Summer 2021” si è svolto tra i luoghi più iconici della Penisola. Ecco le parole che il cantautore romano ha condiviso su Instagram insieme all’annuncio ufficiale delle dieci date: “Che poi non è che uno deve per forza dire sempre qualcosa. Anzi. Sinceramente mi vorrei limitare a godermi in silenzio la pubblicazione di questo piccolo ma piacevolissimo elenco di date. Senza stare a fare l’ennesimo sbrodolamento su quant’è bello ritornare a suonare, ecc. Si sa. Al limite, da fruitore io stesso di musica e di concerti, posso dire che è bello vedere in giro un tale proliferare di tour e di calendari! A occhio e croce sarà un’estate trafficata, finalmente. Io non saprei cosa scegliere. Ecco, diciamo che sono contento di avere ulteriormente intasato l’estate ed eventualmente complicato le scelte. In caso, sappiate che il mio sarà un tour semplice, direi quasi.. binario. Che sia una bella estate per tutti! Ci si vede in giro”.