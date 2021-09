Carl Brave in concerto a Firenze: scaletta e info

Siamo all'ultima tappa il “Coraggio Live Tour 2021”, tournée estiva che ha visto Carl Brave e la sua band in giro per la penisola con date a partire dallo scorso giugno con un primo live acustico al “Musicastelle Outdoor” a Courmayeur. In Toscana, l'ultima occasione per i fan e gli estimatori per ascoltare dal vivo i successi dell'artista multiplatino prima di una pausa dal palco che durerà, salvo cambiamenti in corsa, fino al 2022 con le prossime date già programmate per luglio a Roma e a Milano.