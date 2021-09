Antonello Venditti in concerto a Prato: scaletta e info

L’Unplugged Special 2021 fa tappa a Prato in Piazza Duomo per il nuovo tour acustico che ripercorre la carriera di Antonello Venditti

La storia di uno dei cantautori più apprezzati del nostro paese “condensata” in circa 20 brani, per ripercorrere la vita, l’arte e la musica che ha saputo emozionare generazioni intere.

Come al solito, sono previste circa due ore e mezza di concerto, dove il cantante non porterà in scena solo i suoi successi ma anche tanti ricordi e tanti aneddoti del suo incredibile percorso artistico.

Una grandissima occasione per tutti i fan dell’artista di ascoltare i suoi grandi successi che sono ormai diventati parte integrante dell’immaginario sonoro italiano.

L’idea del cantautore romano è portare sul palco una selezione unplugged dei suoi brani che per la prima volta verranno suonati in una veste più intima, suggestiva ed emozionante.

Il tour estivo di Antonello Venditti arriva il 4 settembre a Prato in Piazza duomo per presentare il suo “ Unplugged Special 2021 ”.

L’Unplugged Special 2021 di Antonello Venditti

Il tour “Unplugged Special 2021” di Antonello Venditti ha toccato le maggiori città del nostro Paese con un nutrito calendario di eventi che dovrebbe concludersi il prossimo 10 settembre.

Tuttavia non si esclude nemmeno che il cantautore decida di aggiungere altre date all’ultimo momento, così come è già accaduto in passato.

Tra i prossimi eventi in programma ci sono:

08 settembre VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI

10 settembre CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – ARENA VILLA BRAGHIERI

Intanto restano confermate le date in programma per il 2022 che faranno invece parte del tour nei palazzetti del cantautore romano.

Come sempre, si ricorda che per partecipare all’evento è necessario il Green Passo o il tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore dall’evento; la mascherina; il rispetto del distanziamento e dei posti a sedere indicati sul biglietto.