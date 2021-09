La certificazione verde/green pass, rilasciata a chi ha completato il ciclo vaccinale o ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid, sarà necessaria per partecipare al Tour Contest di Promuovi La Tua Musica. Potrà accedere anche chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico entro le 48 ore o è guarito dal Covid (entro i sei mesi dalla avvenuta guarigione). Si terrà a Roma il prossimo 12 Settembre al Nuovo Teatro San Paolo la prima tappa con l’obbligo del Green Pass per “Promuovi la Tua Musica” il Contest a favore della musica emergente, ideato e voluto fortemente dalla cantante Fanya Di Croce. Un Tour a tappe nei teatri di Italia che in 4 anni ha segnato più di 1500 partecipanti.



Partneship del tour è l’etichetta discografica Smilax Publishing che a fine edizione pubblicherà la seconda compilation con tutte le canzoni vincitrici di ogni tappa. Il Tour proseguirà poi a Milano il prossimo 26 Settembre/27 Novembre al Nove Studio dove ad ascoltare i progetti artistici ci sarà Antonio Vandoni e il 10 Ottobre a Napoli al Teatro Summarte.



"Un successo inaspettato –spiega Fanya Di Croce– una conferma che c’è un forte bisogno di musica live e un’attenzione particolare verso la musica indipendente emergente. Sono oltre 150 gli artisti in attesa di esibirsi nelle nostre prossime tappe, ci stiamo organizzando al meglio per ripartire in sicurezza”. L’emergenza che stiamo vivendo, ovviamente, ha fermato tutte le esibizioni in questi mesi; la passione e l’entusiasmo, tuttavia, sono intatti, al pari della volontà di ripartire”.

L’evento sarà presentato dall’attore Andrea Standardi.



Commissione

Maddalena Maglione (musicista, event manager, critico musicale)

Geppino Afeltra (produttore produttore e general manager da sempre si è occupato di musica e televisione, firmando i più importanti programmi RAI)

Massimo Di Muro ( Vocal coach e corista in vari tour Tra i tanti: Giorgia, F. Leali, F. Califano, L. Carboni, A. Ruggero)