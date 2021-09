Willie Peyote in concerto a Prato: scaletta e info

Nuovo appuntamento con il rap e l’ironia pungente di Willie Peyote che stasera, giovedì 2 settembre, si esibirà live nella magica cornice di piazza Duomo a Prato come grande ospite della rassegna “Settembre/Prato è spettacolo” Condividi:

Continua il successo del “Mai dire Mai - Tourdegradabile 2021” e del suo autore Willie Peyote, che dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e la vittoria del Premio Della Critica Mia Martini per la canzone “Mai dire Mai (la locura)”, sembra inarrestabile. Tutto frutto della sua spiccata autoironia, del cinismo e della capacità di raccontare il mondo di oggi con allusioni divertenti, ma comunque riflessive. Un artista a tutto tondo, in grado di abbracciare sonorità sempre innovative, tra rap, indie e cantautorato italiano. Il rapper torinese si esibirà live questa sera, giovedì 2 settembre, in piazza Duomo a Prato, sulle note di una setlist di brani molto ricca, in cui figurano vecchi e nuovi successi, dalla già citata “Mai dire Mai (la locura)” a “La tua futura ex moglie”, “Quando nessuno ti vede”, “Ottima scusa”, “Semaforo”, “Le chiavi in borsa” e molti altri.

Willie Peyote a Prato, le esibizioni approfondimento I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO Riparte da “Settembre/Prato è spettacolo”, la tournée di Willie Peyote sui palchi di tutta Italia dove, da giugno a settembre presenterà il suo “Mai Dire Mai - Tourdegradabile”. Reduce dal grande successo delle date già andate in scena, Guglielmo Bruno (vero nome di Willie Peyote) canterà questa sera, giovedì 2 settembre dalla bellissima piazza Duomo di Prato, accompagnato dalla ALL DONE band. Insieme ai musicisti, Willie Peyote suonerà per la prima volta dal vivo i singoli estratti dal suo ultimo disco “Iodegradabile” (2019) ai quali si andranno ad aggiungere i più grandi successi del cantautore diventato ormai artista irrinunciabile nel panorama indie italiano. Ecco la scaletta ufficiale del “Mai Dire Mai Tourdegradabile” di Willie Peyote: Mostro I Cani Il bombarolo Miseri Portapalazzo Le chiavi in borsa Willie Pooh Quando nessuno ti vede Io non sono razzista ma C’era una Vodka La tua futura ex moglie Ottima scusa Semaforo Mai dire mai (la locura) Mango Vendesi Che bella Giornata

Quali date per ascoltare ancora Willie Peyote approfondimento Willie Peyote in concerto, le date del tour estivo Quella di questa sera, giovedì 2 settembre, a Prato non sarà per i veri appassionati della sua musica, l’ultima occasione per ascoltare Willie Peyote dal vivo. L’artista si esibirà infatti per ben altre quattro date in viaggio per l’Italia. Ecco il calendario completo dei concerti del “Mai dire Mai - Tourdegradabile 2021” Venerdì 3 settembre 2021 – Cremona, Piazza del Comune

Giovedì 9 settembre 2021 – Caserta, Caserta Music Festival

Venerdì 10 settembre 2021 – L’Aquila, Pinewood Festival

Domenica 12 settembre 2021 – Terni, Baravai Anfiteatro Romano