Lorenzo Suraci: "La musica riparte da RTL Power Hits Estate 2021"

Tra poche ore sapremo quale canzone verrà eletta tormentone dell'estate. L'appuntamento con RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 va in scena, davanti a 6mila persone, questa sera, martedì 31 agosto, all'Arena di Verona. L'evento sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta, in contemporanea su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e TV8 (tasto 8 del telecomando) e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW. Sarà inoltre sempre disponibile on demand su Sky e visibile su Sky Go. Entriamo già nel clima della serata insieme al Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci .

Presidente partiamo dalle difficoltà organizzative.

Siamo partiti ad aprile con i primi segnali di vaccinazione e covid free. Lo scorso anno abbiamo costruito la serata a pubblico zero. Stavolta abbiamo agito prima dei green pass e adeguandoci alle normative e con la speranza, purtroppo un po' disattesa, che i contagi fossero di meno. E' fondamentale il green pass: quando abbiamo capito come procedere abbiamo subito comunicato le regole e in tre giorni i biglietti si sono esauriti.

Avete poi valutato di riaprire le prevendite?

Ci siamo fermati, non volevamo rischiare. Resta la soddisfazione che è il primo grande evento con 6mila persone.

L’idea di ritrovare il pubblico in Arena ti emoziona?

Mi e ci emoziona. Tutti siamo emozionati. E’ un’altra cosa rispetto all’anno scorso: solo dei matti potevano fare una cosa a pubblico zero.

Duran Duran e Ligabue: due colpi last minute.

I Duran Duran saranno i primi a esibirsi col nuovo singolo e un pezzo storico. A seguire Ligabue e poi Carmen Consoli e il trio Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino.

Secondo te è stata una estate musicalmente da incorniciare?

Rispetto agli anni scorsi i prodotti sono più che raddoppiati, lo dice l’industria. Sono uscite tantissime cose e soprattutto tutte cose che in radio funzionano.

Non ti chiedo il nome ma hai un preferito?

Dal primo giorno Marco Mengoni e Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro si sono posizionati in vetta. A me piace la Vanoni con Colapesce e Dimartino.

C’è una estate musicale della tua vita che per te è speciale?

Tutte le estati lo sono anche quelle di prima della radio; restano sempre momenti di aggregazione oltreché di lavoro. La nostra radio è itinerante fin dal primo giorno.

Si era parlato, prima del covid, di trasformare gli RTL Power Hits in una formula itinerante: resta il progetto?

No. Va bene questa manifestazione che in 5 anni ha sostituito il Festivalbar. Se ci pensi in inverno c'è il Festival di Sanremo e in estate noi. E' una bella responsabilità. Farlo itinerante significa entrare in trip speculativo ed economico grosso. Considera che sì che ci sono gli sponsor ma il 50 per cento dei costi è a carico nostro. Sono felice che continua a raffororzarsi la collaborazione con Sky!

In questi mesi la radio è diventata ancora più amica della gente: come è cambiata la vostra programmazione?

In un anno e mezzo di covid la radio ci ha fatto costantemente compagnia, soprattutto quando dalla tivù arrivavano solo notizie preoccupanti e brutte. Il pubblico che ci telefona è aumentato e noi lo rendiamo protagonista informandoci su chi è, dove vive e cosa fa.

Credi che stasera sia il ritorno ufficiale a…certe notti?

Stasera siamo il primo grande evento che torna a farsi sentire. E lo scenario non poteva che essere quello dell'Arena di Verona.



Ecco tutti gli artisti che si esibiranno sul palco

ACHILLE LAURO, ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ALVARO SOLER, ANA MENA, ANNALISA, BABY K, BLANCO, BOB SINCLAR, BOOMDABASH, CAPAREZZA, CARL BRAVE, CARMEN CONSOLI, COLAPESCE, CRISTIANO MALGIOGLIO, DIMARTINO, DOTAN, DURAN DURAN, ELETTRA LAMBORGHINI, EMMA, EVRY, FABIO ROVAZZI, FEDERICO ROSSI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRED DE PALMA, GIANNI MORANDI, GIUSY FERRERI, GOODBOYS, IRAMA, JAKE LA FURIA, J-AX, KUNGS, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LOREDANA BERTÈ, LUCIANO LIGABUE, MADAME, MAHMOOD, MARCO MENGONI, MICHELE BRAVI, MOLLY HAMMAR, NOEMI, ORIETTA BERTI, ORNELLA VANONI, RITON, ROCCO HUNT, SAMUEL, SANGIOVANNI, SFERA EBBASTA, SOPHIE AND THE GIANTS, SOTTOTONO, TAKAGI & KETRA E TECLA.