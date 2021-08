J-Ax, Sono un fan: uscito il video della nuova canzone, omaggio ai fan

È stato pubblicato sui canali ufficiali del cantante il videoclip del suo nuovo singolo estratto da "SurreAle". Un emozionante tributo ai suoi affezionatissimi: si tratta di un video a sorpresa per i fan più accaniti del rapper. Diretto dall'artista stesso, è un grazie sonoro (letteralmente) che arriva nel periodo storico in cui il rapporto tra musicisti e fan è stato più duramente messo alla prova

Un'espressione di gratitudine che arriva nel momento storico che più duramente ha messo alla prova il rapporto tra musicisti e pubblico, rapporto che a causa della pandemia di Covid-19 per molti mesiè saltato in presenza poiché le due componenti basilari delle sette note, chi suona e chi ascolta, non hanno potuto vivere quella simbiosi che li rende tali. "Ciao sono Marta, sono fan di J-Ax da 20 anni. Lo aiuto con il fan club da 15! Questo video è un tributo 'a sorpresa' per ringraziare i più info**ati", queste le parole che si leggono sui tre cartelli iniziali che una ragazza, la Marta di cui sopra, tiene tra le mani. Il video è infatti una miscellanea di scene che ritraggono la sorpresa di molti appassionati di J-Ax che se lo ritroveranno al ristorante a servirgli la cena, nel salotto di casa a suonargli una serenata e via dicendo. E le reazioni degli affezionatissimi del rapper sono emozionanti più di ogni altra cosa. C'è chi scoppia in un pianto isterico, chi rimane a bocca aperta incredulo, chi abbraccia il proprio beniamino quasi stritolandolo... Quest'ultima reazione è quella più da pelle d'oca, perché ci balza all'occhio quasi come una nota stonata. Il motivo? Non siamo più abituati agli abbracci e quindi sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso ci abbia tolto ciò che più ci rendeva umani, ossia la socialità, l'unione, la vicinanza. In una parola: l'abbraccio. Siamo animali sociali e il Coronavirus non solo sta minando alla nostra salute fisica ma anche a quella mentale. Tuttavia non bisogna pensare che da questo videoclip traspaia la negatività di questo periodo, tutt'altro. Sono un fan è un inno alla gioia, se Beethoven ce lo permette!

Non soltanto perché il brano è accattivante in tutto e per tutto - dalla ritmica alle parole mai banali - ma anche perché questo pezzo, assieme alle immagini che lo accompagnano, è un grazie sonoro (letteralmente) ai fan.

Eppure c'è anche tanto da ridere ascoltando il rapper che sciorina un rosario di artisti di cui si confessa fan, da Giorgio Gaber a Umberto Eco (di cui però aggiunge "non so una frase") fino ad arrivare a Laura Pausini. "La mia filosofia l'ho presa da Guerre Stellari" è uno dei versi che si ascolta cantare dall'artista, con buona pace di Umberto Eco (che tuttavia avrebbe apprezzato parecchio, lui che per una vita ha insegnato quanta filosofia ci fosse più nei Peanuts di Linus, Snoopy & Co. che in tanti scritti filosofici o presunti tali).

Come è nello stile di J-Ax, le parole di Sono un fan hanno un'enorme ironia alla base. Ironia, non comicità nuda e cruda: con ironia si intende sempre qualcosa che porta a riflettere, uno spunto per fare un ulteriore passaggio mentale. L'ironia è sintomo di quella malattia rara che si chiama intelligenza, insomma.

Il grazie ai fan



Protagonista assoluto del brano e del videoclip è il fan messo a titolo. Il cantante ribalta i ruoli, dichiarandosi lui stesso un fan del fan.



"Non esistevo senza averti qua, sono sempre stato un tuo grande fan". Questo verso ha un significato biunivoco: vale sia da un lato sia dall'altro. Un fan non è tale senza artista e un artista non è tale senza il pubblico.



Una strofa omaggia poi tutti i Paesi (Inghilterra compresa, con "sono fan della birra inglese", perché noi non ce la prendiamo...) e un verso fa emergere anche l'amore per il proprio. "Nonostante tutto sono fan del mio Paese" si sente dire da J-Ax, in controtendenza rispetto a tanti suoi connazionali.

Ma di certo il rapper è tutto tranne che un hater, parola presente nel testo della sua nuova canzone. Presente in quello che suona quasi come un monito: ridiamoci sopra ed esprimiamo gratitudine per chi ci permette di fare quello che amiamo fare (lui suonare, grazie ai suoi fan), perché diventare hater è il rischio che è sempre in agguato.