Margherita Vicario in concerto a Lignano Sabbiadoro: scaletta e info

Nuova data per l'originale ed energica cantante romana che si esibirà questa sera, sabato 28 agosto, dal palco dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, in una scaletta dedicata all'ultimo album "Bingo" e a una selezione di vecchi e nuovi successi

“Io penso solo a un grande Noi, a un enorme un gigantesco Poi. Ogni concerto del Bingo Tour per me è sempre più bello, lei si arrampica come un’elica se non l’ascolto poi lei si vendica, la mia voce dico è sempre più a suo agio e cantare per voi è un piacere, mi sento Maradona sotto porta, è una goduria, e godo perché ci ho creduto sperato lavorato tanto e aspettavo solo voi per cantare ABAUE’”. È con questo messaggio che la cantattrice (come a lei stessa piace definirsi) Margherita Vicario ha ringraziato nelle scorse ore tutti i fan che in queste settimane hanno partecipato alle date del suo “Bingo Tour”. Questa sera, sabato 28 agosto, la cantante è pronta a replicare come super ospite del festival “Nottinarena” organizzato sul meraviglioso palco a cielo aperto dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD). La scaletta del concerto? Sarà un vero e proprio viaggio multiculturale e multisensoriale, tra gli inediti dell’ultimo disco “Bingo” e vecchi e nuovi successi dell’artista italiana.

La scaletta di Margherita Vicario a Lignano Sabbiadoro approfondimento Indie a casa, chi è Margherita Vicario Sulla scia delle magiche e divertentissime serate musicali già andate in scena per il suo “Bingo Tour”, Margherita Vicario “infiammerà” il palcoscenico dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), con una scaletta che non solo includerà alcuni dei suoi più celebri brani - “Mandela”, “Abauè (Morte di un Trap Boy)”, “Romeo”, “Giubbottino”, “Pincio”, “Piña colada”, “Orango Tango” e “Come va” – ma anche performance inedite sulle note dei singoli estratti dall’ultimo lavoro in studio “Bingo”, uscito a maggio. Ecco la scaletta del concerto di Margherita Vicario a Lignano Sabbiadoro, in programma per le ore 21:00 di sabato 28 agosto: Bingo Orango Tango Come va Troppi preti troppe suore Xy feat. Elodie Fred Astaire DNA (oh putain!) Come noi Abauè (Morte di un Trap Boy) Mandela Romeo feat. Speranza Giubbottino Pincio Piña colada feat. Izi

Margherita Vicario è ospite della rassegna “Nottinarena” approfondimento Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021 È stata scelta per la sua capacità di ricreare una vera e propria ondata di energia a suon di musica, Margherita Vicario e la sua inconfondibile verve saranno tra i super ospiti della rassegna di Lignano Sabbiadoro “Nottinarena”, una lunga serie di eventi all’Arena Alpe Adria della città, incominciata con il concerto sold-out di Emma Marrone, lo scorso 3 giugno, e che si protrarrà per tutto il mese di agosto fino alla grande festa finale di giovedì 2 settembre. Un'estate molto ricca di eventi che ne ha fatto del suo tratto distintivo la commistione di generi: dai concerti alla danza, passando per il teatro, il cinema e molto altro. A Lignano Sabbiadoro Margherita Vicario non sarà però sola. Nonostante il forfait di Gaia, causa quarantena da coronavirus, ci sarà comunque in apertura di serata la cantautrice e producer milanese VV, da poco arrivata sulla scena musicale italiana ma che già si è fatta notare per le doti di scrittura intima e brillante, dove il lo-fi da cameretta incontra la neopsichedelia ed il dream pop.