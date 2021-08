Frida Bollani e Petra Magoni, l’Aria di Bach (la sigla di Quark)

Un video che sta diventando virale è quello postato da Petra Magoni sul proprio profilo di Instagram in cui si vedono (ma soprattutto si sentono) due voci a dir poco celestiali intente a interpretare l'Aria della terza suite orchestrale in re maggiore di Johann Sebastian Bach. Le suddette voci sono la sua e quella di Frida Bollani, la figlia che la cantante ha avuto dal pianista Stefano Bollani.



Lo scenario non è meno celestiale: benché una grotta faccia più pensare all'inferno piuttosto che al paradiso, quella di Su Marmuri, nel comune di Ulassai in Sardegna, è un vero e proprio Eden in terra.

Lì in visita come turiste, Magoni e figlia hanno unito le voci per offrire una performance da pelle d'oca.

Oltre a essere molto emozionante, il video è anche assai divertente: dato che l'Aria di Bach per il grande pubblico italiano è immediatamente riconducibile alla sigla di Quark di Piero Angela, non è mancata l'imitazione del figlio di lui, Alberto Angela.



Il motivo per cui mamma e figlia hanno incominciato a intonarla è proprio legato al programma cult dei famosi divulgatori, essendo le due donne in un sito naturalistico. E Petra Magoni ha poi voluto imitare Angela junior, con grande affetto e stima si intende.



Ma ben più notevole della vis comica di Petra Magoni (che comunque fa molto ridere in questo video), c'è la sua voce, quel tesoro che la cantante ha dato anche in eredità a Frida.

La loro esecuzione a cappella dell’Aria dalla suite n° 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach, composta nella prima metà del XVIII secolo, è da pelle d'oca. Ascoltarla per credere: trovate il video della loro performance in fondo a questo articolo.