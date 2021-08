Tattoo You dei Rolling Stones: arriva una versione deluxe dell'album

Rolling Stones, in arrivo a ottobre la remaster del celebre disco Tattoo You con nuovi brani inediti e il concerto a Wembley del 1982

Still Life: Wembley Stadium 1982 è ovviamente la data live a Wembley in occasione del tour di Tattoo You. Ben 26 brani live tra i grandi classici della band disponibili per la prima volta in assoluto.

Il primo disco dovrebbe contenere nove canzoni degli Stones migliorate con voci e chitarre aggiuntive e un mix tutto nuovo; tra queste spicca sicuramente Living In The Heart Of Love , già disponibile per l’ascolto.

Per celebrare l’anniversario, la band pubblicherà una versione rimasterizzata del disco in diversi formati, tra cui una versione deluxe che includerà anche Lost & Found: Rarities e Still Life: Wembley Stadium 1982.

La storia e il successo di Tattoo You

approfondimento

Rolling Stones, le 7 migliori canzoni della band

Il segreto del successo di questo disco sta, forse, nel fatto che i Rolling Stones decisero di inserire al suo interno tutti i brani “scartati” in precedenza. La band, quindi, iniziò un’operazione di sistemazione e “pulizia” di tantissimi pezzi con l’idea di presentarli come nuovi.

Date le tensioni all’interno del gruppo, la scelta di non partire da zero ma di recuperare il materiale dei 10 anni precedenti, risultò vincente, portando il disco a un successo strepitoso.

Ovviamente per colpa delle discussioni interne, gli Stones puntavano tutto sulla parte live dove potevano dare il loro meglio, piuttosto che scontrarsi in studio per creare nuova musica. Così, partendo da decine e decine di brani mai completati provenienti da Black And Blue, Goats Head Soup e Some Girls, Jagger e Richards iniziarono un minuzioso lavoro di “restauro” portando alla luce quello che sarà uno dei migliori dischi della band.

L’esempio calzante? Start Me Up, diventato uno dei brani simbolo dei Rolling Stones che fu realizzato da una bozza scritta anni prima di un brano praticamente reggae.

Tattoo You fu un successo straordinario e la band schizzò al primo posto in classifica per l’ennesima volta, restando in vetta per ben 9 settimane.

Ovviamente il successo fu dovuto anche a uno straordinario tour mondiale che vide sul palco Mick Jagger e soci in grandissima forma per quello che sarà l’ultimo tour del decennio e, forse, il migliore di sempre. Storiche le due date in Italia, a Torino e a Napoli, che registrarono il tutto esaurito e numeri da capogiro.

Tattoo You e il futuro della band

È singolare il fatto che la remaster del disco arrivi subito dopo dopo la scomparsa dello storico batterista della band Charlie Watts. A conti fatti, dati gli inediti presenti in questa nuova versione di Tattoo You, questo sarà l’ultimo lavoro degli Stones per come li abbiamo sempre conosciuti.

Ironicamente, sembra che l’epilogo (semmai ce ne sarà uno) di uno dei gruppi più iconici della storia arrivi proprio a quarant’anni da uno dei dischi di maggior successo che, per certi versi, ha riportato la band sulla retta via, facendo ritrovare gli equilibri interni, almeno all’apparenza.

Come già detto, la remaster di Tattoo You uscirà il prossimo 22 ottobre in tutti in negozi e su tutte le piattaforme di streaming. Oltre al disco originale rimasterizzato, conterrà anche una selezione di diversi brani inediti e lo straordinario live a Wembley del 1982.