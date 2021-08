Morto a 62 anni Fritz McIntyre, ex tastierista dei Simply Red

Fritz McIntyre si fece conoscere al pubblico con i Simply Red

Nato a Birmingham, al centro dell’Inghilterra, il 2 settembre 1958, Fritz McIntyre fu il pianista dei Simply Red dal giorno zero del loro debutto e per ben altri undici anni, accanto al leader e voce Mick Hucknall ed ai colleghi David Fryman (chitarra), Tony Bowers (basso) e Chris Joyce (batteria). Con loro McIntyre giunse al primo vero successo europeo e mondiale, suonando nei primi cinque album incisi dal gruppo e contribuendo alla scrittura e composizione di alcune tra le loro canzoni più celebri. McIntyre cantò anche in "Wonderland", singolo dell'album "Stars" (1991), prima di lasciare i Simply Red per dedicarsi a una carriera da solista. Prima di unirsi ai colleghi, Fritz McIntyre era stato infatti anche un ottimo pianista gospel, passione che gli aprì le porte alla conoscenza di Mick Hucknall, con il quale di lì a poco iniziò a collaborare, partecipando spesso anche come voce e coro delle canzoni scritte e incise insieme. Negli ultimi anni precedenti la sua triste morte, Fritz McIntyre si era nuovamente trasferito, questa volta in Canada per dedicarsi a quella musica religiosa che aveva dato il via alla sua carriera. Allo stesso modo lavorò in Florida, dove diventò direttore musicale di una chiesa cristiana.