Fiorella Mannoia in concerto a Gavorrano

Tappa a Gavorrano per Fiorella Mannoia, che il 24 agosto porterà in scena il suo “Padroni di Niente Tour”

Fiorella Mannoia, sul suo account Instagram da mezzo milione di follower circa, continua ad aggiornare quotidianamente i suoi fan, ringraziandoli per l’amore e la fiducia che riceve. Solo pochi giorni prima di iniziare la stagione di concerti, la cantante aveva aperto il suo cuore al pubblico, dichiarando di essere molto felice:

“Dopo mesi di stop tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagnano e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare.”