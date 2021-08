New York, il grande concerto a Central Park interrotto per maltempo

Doveva essere una grande occasione per celebrare il ritorno alla vita della Grande Mela dopo diciotto mesi di buio e sofferenza: invece il maxi-concerto organizzato nella serata di sabato 21 agosto a Central Park ha dovuto subire una sgradevole interruzione (e poi sospensione) per maltempo, a causa dell'arrivo lungo le coste di Long Island del temuto uragano Henri.

approfondimento

Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021

Dal punto di vista sanitario, The Homecoming Concert era stato organizzato con biglietti gratuiti, disponibili online, con l'obbligo per tutti gli spettatori sopra i 12 anni di essere completamente vaccinati e per i ragazzi da 12 anni in giù l'obbligo di un tampone negativo fatto nelle 72 ore precedenti. Lo spettacolo è stato interrotto durante l'esibizione di Barry Manilow: a metà della sua performance, gli organizzatori hanno esortato il pubblico a dirigersi rapidamente ma con calma verso l'uscita più vicina a causa di una tempesta in arrivo. E lo spettacolo è stato definitivamente interrotto.