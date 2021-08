Laszlo De Simone, ultimi tre concerti prima di una pausa: info

Laszlo De Simone affida ai social le sue riflessioni e annuncia ai suoi fan una pausa a tempo indeterminato Condividi:

"Sento il bisogno di fermarmi a tempo indeterminato. Torino, Roma e Bari saranno per me la chiusura di un ciclo...”, così poche ora fa Laszlo De Simone ha annunciato una pausa a tempo indeterminato dalla musica. Il cantautore ha affidato ai social le sue riflessioni e i suoi progetti per il futuro, ripercorrendo questi circa otto anni di tour in giro per il paese e le emozioni provate ogni volta prima di salire sul palco.

approfondimento Chi è Andrea Laszlo De Simone, il cantante di "Vivo" E così si chiude “un giro” e il cantautore decide che è arrivato il momento di staccare la spina, di riprendere fiato prima di iniziare a pensare al futuro, qualsiasi esso sia. Come conferma lo stesso artista, questo non sarà un addio definitivo alla musica. Ovviamente ci saranno ancora canzoni da pubblicare ed energie da investire nel progetto. Forse in futuro anche dei live ma bisogna dare tempo al tempo e attendere che il bisogno di tornare sul palco sia più forte di quello di fermarsi a pensare “cosa fare domani”. A margine del lungo post si legge: “Ho una gran voglia di vivere. Non prendete questo come un addio e non pensate che questi ultimi anni non mi abbiano reso felice!". Il post è rimbalzato sul web, venendo condiviso migliaia di volte da tutti i fan e i colleghi di Laszlo De Simone che hanno accolto la decisione del cantante con dispiacere, certo, ma anche con gratitudine e tanti bei ricordi legati alla sua musica e alla sua carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Laszlo De Simone (@andrea_laszlo_de_simone)