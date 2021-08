Battiti Live 2021, i cantanti di stasera: scaletta puntata Compilation

Appuntamento conclusivo dell'estate in musica sul piccolo schermo. Tutti i tormentoni e le migliori canzoni della stagione per chiudere l'evento in onda dallo scorso 13 luglio Condividi:

“Battiti Live” edizione 2021 giunge alla conclusione e per celebrare degnamente la fine di una stagione musicale e televisiva da ricordare, su Italia 1 è in programma una serata speciale per ripercorrere i momenti migliori dell'evento pugliese che è andato in onda ogni settimana a partire dallo scorso 13 luglio. “Battiti Live 2021 Compilation” è l'occasione per rivedere le esibizioni più emozionanti e riascoltare i più grandi successi dell'estate.



Il meglio dell'evento in onda dal 13 luglio approfondimento Mariasole Pollio, chi è la conduttrice di Battiti Live L'appuntamento con la puntata speciale “Battiti Live 2021 Compilation” è per la prima serata di giovedì 19 agosto con inizio dalle 21.15; la puntata si concluderà all’01.30 circa.

Nel corso della serata al pubblico saranno riproposte le clip delle migliori performance della stagione musicale 2021, un'occasione imperdibile per rivedere e riascoltare i più noti artisti della scena nazionale ed internazionale all'opera con le loro hit estive. Il Festival pugliese è uno degli eventi musicali più attesi della stagione, per la capacità di riunire in una sola manifestazione i volti più amati della musica della penisola. Come è noto, le puntate vengono trasmesse in differita di qualche settimana. Il Festival 2021, il cui nome completo è “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, è partito in Puglia lo scorso 25 giugno con puntate registrate in location diverse della regione. Condotto dalla affiatata coppia Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, quest'anno ha visto la partecipazione dell'attrice e youtuber Mariasole Pollio, molto seguita dai giovani.

