Ludovico Einaudi in concerto a Martina Franca: info e scaletta

Ludovico Einaudi sarà in concerto il 12 agosto a Martina Franca, in Puglia. L’evento avrà luogo nella splendida cornice del Bosco delle Pianelle che sarà il palcoscenico perfetto per amplificare le emozioni e le suggestioni dell’Estensioni Eco Music Fest. Si tratta di un festival completamente ecosostenibile che coinvolge molte delle più importanti associazioni impegnate sul tema dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre l’impegno coinvolgerà anche il pubblico che per assistere all’evento dovrà rispettare un “decalogo ecologico” che, tra le altre cose, prevede la messa al bando completa delle automobili per raggiungere il Bosco delle Pianelle.