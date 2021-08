Fabrizio Moro in concerto a Forte dei Marmi: scaletta e info

Un’estate ricca di eventi quella di Fabrizio Moro, che con il suo tour “Canzoni nella stanza - Percorso Unplugged 2021” sta portando in giro per l’Italia il suo repertorio cantautorale. La prossima data prevista, il 10 agosto, lo vedrà protagonista di una serata a Forte dei Marmi, nella location di Villa Bertelli, a partire dalle 21:00. Durante l’evento l’artista proporrà le sue canzoni in una veste acustica e intima, ad accompagnarlo sul palco solo il chitarrista Danilo Molinari e Claudio Junior Bielli, al pianoforte.

Fabrizio Moro - “Canzoni nella Stanza - Percorso Unplugged 2021”, info e biglietti

Il 10 agosto è l’ultima tappa della mini tournée organizzata da Fabrizio Moro per l’estate 2021, in cui il cantautore ha voluto far sentire il suo affetto e la sua energia ai tanti fan che lo attendevano da più di un anno sul palco. Una data unica e conclusiva, in cui Moro si esibirà portando in scena i brani più famosi della sua carriera, creando un’atmosfera molto intima.

I biglietti per la data di Forte dei Marmi sono disponibili su TicketOne con i prezzi seguenti:

Poltronissima 45,00 €

Poltrona 40,00 €

Pedana 1 35,00 €

I ticket possono inoltre essere acquistati nei punti vendita autorizzati e su fanSale. Per quanto riguarda i biglietti ridotti (per anziani, studenti e bambini) è necessario visualizzare le disponibilità nelle categorie di posto. Le aree riservate ai diversamente abili sono gestite dall’organizzatore dell’evento, che in questo caso è Live Emotion Group.

Fabrizio Moro - “Canzoni nella Stanza - Percorso Unplugged 2021”, la scaletta

Come per le serate precedenti, anche il 10 agosto, sul palco di Villa Bertelli, Fabrizio Moro si esibirà portando in scena i suoi più grandi successi, alternandoli a brani più recenti. Il cantante sarà accompagnato solo da una chitarra (Danilo Molinari) e da un pianoforte (Claudio Junior Bielli), proprio come aveva annunciato all’inizio del tour.

Ecco quella che potrebbe essere la scaletta per il concerto del 10 agosto a Forte dei Marmi: