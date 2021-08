Dopo la partecipazione ad Amici 17, Emma Muscat si sta facendo strada grazie ad alcune hit che l’hanno portata sin da subito all’attenzione del pubblico e della critica. Classe 1999, Emma Muscat nasce a Malta e inizia subito a mostrare un grande interesse per la musica e il canto. Impara a suonare il pianoforte e inizia a comporre sin da subito la musica per i suoi brani. La vera svolta, però, arriva con l’ingresso nella scuola di Maria De Filippi , dove la giovane artista inizia a muovere i primi passi nel mondo dei professionisti. Nel corso dell’edizione del talent si distingue sin da subito per le sue grandi doti canore e la sua versatilità che le consente di passare agilmente da un genere all’altro.

Il primo EP e l’album del 2018

Ovviamente Amici ha dato una spinta importante alla carriera della giovanissima artista, in precedenza nel 2016 aveva raggiunto il successo a Malta e in Inghilterra con il suo singolo da solista “Alone”, seguito da “Without You”. Dopo l’esperienza in tv, ha dato vita al brano “Avec Moi” con il suo ex fidanzato Biondo e “Figurati di noi” con Shade. Nel 2018 e nel 2019 ha partecipato a Isle of MTV prima con Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala e l'anno seguente con Martin Garrix, Bebe Rexha e Ava Max. Il suo primo EP è “Moments”, mentre il primo album in studio è stato “Moments Christmas Edition” con all'interno sue cover di molti classici di Natale e pubblicato nel 2018.