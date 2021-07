Emma Muscat libera la nostra estate con Meglio di Sera

Nasce nel 2021 ed è il mio singolo estivo perché mi piace il genere musicale che racchiude, fa ballare e rende felici, volevo trasmettere emozioni belle in questo anno difficile. Torno a collaborare con Astol col quale siamo diventati amici e ci ho aggiunto il tocco spagnoleggiante di Alvaro de Luna. Le visualizzazioni che collezioni a milioni emozionano di più di essere soli in città sotto la luna piena? Mi danno tanta soddisfazione, lo ammetto, ma niente batte una serata con gli amici e luna piena dell'estate. Nel video indossi un costume rosso: sarà il colore dell’estate? Potrebbe essere perché è vibrante e trasmette positività. E ne abbiamo bisogno. Come è la tua sera perfetta? Con gli amici, la mia musica preferita e la sangria. Una serata tranquilla con le persone più care. La bevanda dell’estate è la Sangria? Nel 2018 quando ho visitato spagna ho subito avuto l'idea di farci la canzone. Se non ci fosse vanno bene un calice di vino bianco o una bollicina. Ti dico però che la sangria preferisco trovarla pronta che farla. Secondo te in questa estate invertiremo l’inerzia di questo momento che sembra non voglia finire? Lo spero, la sensazione è che stiamo avanzando di più ogni giorno. Vorrei che questa possa essere la nostra estate. Scriviamo la storia e ne usciremo più forti.

Atmosfere suggestive e colori caldi per Meglio di Sera, il singolo estivo della giovane artista maltese Emma Muscat che questa volta condivide il viaggio con Alvaro de Luna e "riconvoca" Astol , col quale aveva già collaborato nella hit Sangria . Musica e immagini rispecchiano in maniera perfetta il mood del brano, che invita con spensieratezza a goderci l’estate e le serate in compagnia, per tornare a divertirci insieme dopo questo difficile periodo storico. Emma, quando è nato il brano e perché lo hai scelto come singolo della tua estate?

Hai una stilista di riferimento?

Sono molto fashion e curo il look. Mi affido a Drew & Crew che mi fa anche vestiti su misura per i live.

L’appuntamento di Avec Moi era a Parigi alle 9: quello di questa estate dove sarà?

Nella mia Malta a mezzanotte.

L’inglese di I need somebody per ora lo abbiamo messo da parte per l'italiano?

Essendo madre lingua inglese mi piace cantare in inglese. Sto lavorando a un progetto con una collaborazione internazionale. Sono contenta di tutto quello che sto vivendo, a prescindere dall'idioma. Non mi piace limitarmi, ora sono focalizzata sull'italiano, in futuro vedremo.

Progetti per l’estate?

Sarò ospite Battiti Live e a Radio Bruno Estate. Se ci saranno altre opportunità sono pronta a salire sul palco. Per le vacanze prevedo sicuramente il mare di Malta e forse qiello siciliano ad agosto. A settembre andrò a New York per sviluppare nuovi progetti.