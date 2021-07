Torna Radio Bruno Estate, appuntamento è a Modena il 12 e il 14 luglio

Nek, J-Ax, Giusy Ferreri, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, Noemi, Fred de Palma, Annalisa, Federico Rossi, Madame, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Baby K, Irama, Paolo Belli sono solo alcuni degli artisti che si avvicenderanno sul palco per l’atteso appuntamento organizzato e prodotto da Radio Bruno.

Le restrizioni legate all’emergenza sanitaria costringono anche quest’anno a limitare il numero degli spettatori. I mille biglietti con posti a sedere assegnati, disponibili per ogni serata, sono andati esauriti in prevendita in una manciata di minuti.

Sarà dunque possibile seguire i due spettacoli, ciascuno dei quali con un diverso cast, in diretta radiofonica, in diretta televisiva sui canali 71 e 256 del digitale terrestre, sulla App di Radio Bruno e in streaming sul portale www.radiobruno.it.

Il Radio Bruno Estate è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna

“L’Emilia Romagna ha storicamente un ruolo di grande rilievo per la musica e lo spettacolo in ambito nazionale, - spiega Gianni Prandi, editore di Radio Bruno - Modena è una città che si colloca simbolicamente al centro ed è la provincia da cui tutto è cominciato per Radio Bruno, da anni la radio più ascoltata in regione davanti a tutti i network nazionali e alle radio Rai. Siamo pronti ad affrontare e gestire circostanze difficili e avverse anche quest’anno mettendo in campo tutto il necessario, a fronte di uno sforzo economico e organizzativo considerevole. La sfida è riuscire a non fermarsi, ancora una volta. Per questo ringraziamo gli artisti che hanno accettato il nostro invito, mostrando ancora una volta affetto per Radio Bruno e il suo pubblico. Grazie soprattutto agli ascoltatori per l’entusiasmo con il quale hanno accolto questa nuova edizione del Radio Bruno Estate e ai partner istituzionali e commerciali che ci aiutano a renderlo possibile”.