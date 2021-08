Diodato in concerto a Taormina: scaletta e info

Prosegue con successo la stagione estiva di Diodato che questa sera, venerdì 6 agosto si esibirà in un magico live direttamente dalle più suggestive rovine di Italia, il Teatro Antico di Taormina. L’appuntamento con i fan siciliani e non, è per le ore 21:30

Diodato in concerto al Teatro Antico di Taormina, la scaletta

Tra i brani che Diodato porterà sul palco del Teatro Antico di Taormina quella che lui stesso definisce una carrellata di vecchi e nuovi successi che hanno segnato la sua ormai decennale carriera. Si spazierà quindi dai singoli sanremesi “Fai rumore” e “Adesso” (con Roy Paci), agli inediti dell’ultimo disco da “Un’altra estate” a “Fino a farci scomparire” passando per “Che vita meravigliosa” con cui Diodato è diventato il primo artista italiano a vincere nella stessa annata non solo il Festival di Sanremo, ma anche il premio David di Donatello per la “Migliore canzone originale” e il Nastro d’Argento per l’omonima candidatura ottenuta in quanto colonna sonora del film “La dea fortuna” di Ferzan Özpetek.

Ecco la possibile scaletta di questa sera a Taormina: