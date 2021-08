Alessia Cara: dai Metallica alla Paw Patrol, in attesa del nuovo album

La cantante canadese è uscita con i nuovi singoli Sweet Dream e Shapeshifter, in attesa del terzo disco in studio, e nel frattempo si diletta con la cover di Enter Sandman e la colonna sonora del film tratto dal popolare cartone animato

Qual è il fil rouge che collega i cagnolini della Paw Patrol ai Metallica? Per quanto la risposta possa sembrare strana, si tratta della musica di Alessia Cara , la cantautrice canadese che con i primi due album ha dimostrato il suo talento e che a 25 anni con il terzo disco in uscita (anticipato dai singoli Sweet Dream, in cui parla delle sue difficoltà a dormire, e Shapeshifter) punta alla conferma.

Quindi è così difficile per te fare degli sweet dreams… dei bei sogni?

Già. Più che altro è difficile fare dei sogni in generale, perché soffro di insonnia sin da piccola… e di certo la pandemia non ha aiutato.

A proposito della pandemia, la situazione corrente ha avuto un grande effetto sul tuo lavoro?

Sì, decisamente. Ho avuto tantissimo tempo per riflettere su molte cose. Poi non ero abituata a stare così tanto a casa, ho avuto l’opportunità di usare la mia creatività e di lavorare con tutta calma sul mio nuovo progetto.



Autostima, body positivity, salute mentale sono tutti argomenti che sembri avere molto a cuore: senti di avere una sorta di responsabilità, nei confronti di chi ti ascolta?

Sì, penso proprio di sì. Io stessa sono ancora solo una ragazza, per cui non è facile fare tutto nel modo giusto e porsi come modello di comportamento. Ma allo stesso tempo so bene quante giovani ragazze e ragazzi mi ascoltano e mi prendono a esempio, per cui cerco di aiutarli come posso con le mie parole e la mia musica.

Quanto pensi che la celebrità, raggiunta oltretutto a una così giovane età, abbia influito sul tuo equilibrio personale?

Ha avuto un peso notevole, soprattutto nei primissimi anni della mia carriera. Non ero abituata a questo stile di vita e prendermi cura di me era davvero difficile, perché si muoveva tutto così in fretta e il mercato discografico non ti concede l’opportunità di trovare un vero equilibrio. Questo mi ha influenzato molto crescendo, ma ora che ho 25 anni ho imparato a dire no quando ne ho bisogno e a prendermi cura di me in un modo differente.

Prendersi cura di sé: è questo il messaggio che vorresti dare ai tuoi fan?

Un messaggio che sicuramente vorrei trasmettere è che non siamo mai soli. Soprattutto in questo ultimo anno, così difficile, in cui tutti quanti stiamo attraversando la stessa situazione, è importante contare gli uni sugli altri. Con la mia musica penso che i ragazzi si rendano conto che affronto molte delle cose che si trovano ad affrontare loro, e questo può essere di incoraggiamento.