Fabrizio Moro in concerto a Taormina: scaletta e info

Penultima data in Sicilia

Manca poco per la chiusura del tour acustico di Fabrizio Moro che ha messo in piedi una mini tournée per la stagione estiva 2021 per riabbracciare i fan dopo un periodo di assenza forzata dai palchi. Il cantautore romano che aveva iniziato i suoi concerti con tre date nella Capitale, la sua città, si è esibito nelle scorse settimane a Milano, a Torino e nelle Marche per poi ultimare il suo giro della penisola con una tappa in Sicilia e una, quella conclusiva, in Toscana.

La data di Taormina si annuncia imperdibile per i fan del posto ma anche per quelli in vacanza che vorranno impreziosire una serata con un live in una cornice magica: il palco dell'Anfiteatro Romano è uno dei più prestigiosi d'Italia e quest'estate ha ospitato, e continuerà ad ospitare, le performance dei big della canzone italiana.

Moro porterà in scena un repertorio rivisitato, arrangiato in chiave intima ed acustica, come suggerisce il nome della tournée, “Canzoni nella stanza - Percorso unplugged 2021”. In questi concerti l'artista ha ripescato molti brani anche della sua produzione meno recente per ripercorrere la sua carriera assaporando la musica nella sua versione più grezza, che ricorda le fasi della composizione. Sul palco insieme a lui anche due musicisti: Danilo Molinari alla chitarra e Claudio Junior Bielli al pianoforte.