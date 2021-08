Dopo aver organizzato nell’estate 2020 cinque grandi eventi unici in Italia, coinvolgendo numerosi artisti, consentendo a oltre 500 lavoratori di riprendere il proprio ruolo professionale e a oltre 4.000 spettatori di assistervi in presenza, l’Associazione P.E.R. – Promoter Emilia-Romagna organizza per l’estate 2021 una nuova manifestazione per riportare l’attenzione sui lavoratori dello spettacolo e proporre la propria idea di ripartenza del settore. L’obiettivo: ridisegnare il futuro del settore insieme alle istituzioni, per far rivivere gli eventi dal vivo. La Regione Emilia-Romagna a fianco degli operatori a sostegno del progetto. Boretto – Recital, conversazioni, proiezioni cinematografiche, musica dal vivo, premi e tante altre iniziative sono gli ingredienti di “SCORRE – Il festival”: un programma di eventi che si svolgeranno sulle rive del Po, dal 03 al 12 settembre, nei comuni di Sissa Trecasali (Pr), Bondeno (Fe) e Boretto (Re) con il contributo della Regione Emilia-Romagna.



La manifestazione è stata presentata presso la Biblioteca Comunale di Boretto alla presenza dell’Assessore regionale alla cultura e al paesaggio, Mauro Felicori, del Sindaco di Sissa Trecasali, Nicola Bernardi, dell’Assessore alla promozione del territorio del Comune di Bondeno, Michele Sartini, del Sindaco di Boretto, Matteo Benassi, del Presidente dell’Unione dei Comuni della bassa reggiana, Camilla Verona e Roberto Meglioli Vice Presidente Associazione P.E.R. (Promoter Emilia-Romagna).

“SCORRE – Il festival” è un progetto composito e multiforme che riunisce proposte di arte e d’incontro differenti tra loro, destinate a pubblici eterogenei, ma coerenti tra loro nella valorizzazione della bellezza, della cultura, del territorio fluviale e del contesto paesaggistico e naturalistico. E’ organizzato da P.E.R. - Promoters Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Sissa Trecasali (PR), di Bondeno (FE), di Boretto (RE), dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e della Fondazione Ater. Media partners del progetto sono TRMedia e Radio Bruno.



Una potenza antica è racchiusa nella storia reale e nelle narrazioni che raccontano il fiume PO, la forza di un imponente corso d’acqua che nell’arco dei millenni ha modellato il territorio che attraversa, la Pianura Padana. E’ il fiume con numeri da record, essendo il più lungo interamente sul territorio italiano, quello con il bacino idrografico più esteso e con la massima portata alla foce. Il Grande Fiume, placido e impetuoso, ha inciso fortemente non solo sul clima, sul territorio e sull’ambiente padano, condizionando di conseguenza la qualità delle attività agricole, industriali ed economiche che si sono sviluppate nel corso del tempo lungo le sue sponde, ma ha plasmato anche il carattere, l’immaginazione e la creatività delle genti del posto, generando un humus culturale radicato e fervente. Musica, pittura, cinema, teatro sono contaminate a volte in maniera evidente, altre in modo più delicato, dalle suggestioni delle brume fluviali che il PO disegna nei paesaggi percorsi. Tutto ciò che il fiume è, tutto ciò che il fiume racconta e porta con sé nel suo fluire, trova espressione in ”SCORRE – Il festival” manifestazione che intende dare risalto all’ingente patrimonio artistico, storico, architettonico, ambientale, agricolo ed enogastronomico locale. L’intento del progetto è porre l’accento sulle eccellenze di ogni zona, permettendo allo spettatore di immergersi a pieno in tutto ciò che il territorio offre.



“SCORRE è un festival di eventi, una kermesse di momenti unici per vivere e riscoprire il nostro territorio così come non l’abbiamo mai conosciuto” - afferma Roberto Meglioli dell’Associazione P.E.R. - “ricordando che la Cultura non è fatta solo di monumenti, ma soprattutto di persone che ne fruiscono, che la producono e che lavorano per diffonderla”.



Ad aprire il festival venerdì 3 settembre sono due concerti in due differenti località: il folk e la storia lunga trent’anni dei Modena City Ramblers a Sissa Trecasali (Pr), la voce ed il carisma di Arisa a Bondeno (Fe). Numerosi gli appuntamenti previsti anche per sabato 4 settembre . A Sissa Trecasali il programma prevede una gita in barca sul PO, una biciclettata sulla “Food Valley bike”, una conversazione su alcune novità editoriali, la degustazione della spalla cruda di Palesone, il recital del cantastorie David Riondino e il concerto di Dardust. Ricco e diffuso è anche il programma previsto a Bondeno.



La giornata di sabato 4 si apre con il mercato dei prodotti tipici, prosegue con i laboratori per bambini e la visita guidata al museo civico archeologico, poi il recital musicato del cantautore Germano Bonaveri e in serata il concerto di Willie Peyote.



Domenica 5 settembre il risveglio è all’alba alla Rocca Possente di Stellata con il Jazzlife-Duo, tra mercato e biciclettata, la giornata si chiude con la proiezione dell’ultimo film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora”.



E’ con la presentazione del premio Hackathon36h che si apre venerdì 10 settembre la tre giorni a Boretto: al centro il tema del sistema di trasporto fluviale sostenibile, tra bellezza, cultura e agricoltura. Nella serata, in terraferma sono proposte una proiezione cinematografica, la prima in regione dello spettacolo dedicato a Bogdanov e il concerto dei Ministri; sulla motonave Stradivari è possibile cenare accompagnati da un brillante Teo Ciavarella e seguito dal dj set di Mind Enterprises fino alle cinque del mattino.



Tanta musica dal vivo con Alice canta Battiato e la formazione swing The Good Fellas, ma anche la tavola rotonda “La musica che non gira intorno”, il film “Deserto Rosa” che racconta l’opera del grande Luigi Ghirri, il dj set del duo Merk & Kremont sulla motonave Stradivari sono gli appuntamenti imperdibili di sabato 11 settembre .



Vivace e poliedrico anche il programma previsto per domenica 12 settembre : il concerto/performance di Beneventi e Ghirardini “Musica acquatica Fluxus”, una proiezione cinematografica, una performance poetica, il concerto di Psicologi, il concerto jazz di Guglielmo Pagnozzi quartet a bordo della motonave Stradivari e la proclamazione e premiazione dei vincitori del progetto Hackathon36h. TRMedia, con le sue emittenti locali, segue la manifestazione nel suo fluire, con uno sguardo discreto da dietro le telecamere, valorizzando le comunità e il territorio, riscoprendo la bellezza della natura e dell’arte. Radio Bruno sostiene il Manifesto degli operatori dello spettacolo dalla sua nascita e la partecipazione a “SCORRE- Il festival” conferma il forte rapporto dell’emittente con il territorio e con i suoi eventi.



Nel 2020 alcuni operatori dello spettacolo dal vivo si sono riuniti ed hanno costituito l’associazione P.E.R. Promoter Emilia-Romagna, hanno dato voce al proprio settore attraverso un “manifesto per gli invisibili” e, grazie al supporto tecnico ed economico della Regione Emilia-Romagna, hanno organizzato cinque grandi eventi unici in Italia. Il 13 maggio 2021 P.E.R. ha organizzato una tavola rotonda sulla motonave Stradivari per riflettere sulla ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo, affinché fosse reale, sostenibile e condivisa. Obiettivi e temi strategici nell’ambito della promozione e dello sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna. “Dopo il satellite dello Sponz Festival di Vinicio Capossela nell’Appennino reggiano, mentre in tutta la regione si sviluppa FUORI, il festival diffuso, con SCORRE si completa l’idea di fare cultura nella natura - è il commento di Mauro Felicori, assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna - per corrispondere ad una crescente domanda del pubblico conseguente all’epidemia e insieme ad una giusta volontà di decentramento culturale che dovrebbe valere sempre. L’asta del Po è un’area geografica tutta da scoprire e la cultura può favorire l’attrazione di questi territori”-



Nel rispetto delle disposizioni normative, per tutti gli eventi sarà necessario prenotarsi tramite il circuito www.boxerticket.it. L’accesso agli eventi sarà consentito secondo le norme antiCOVID vigenti alla data dello spettacolo.