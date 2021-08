Gianna Nannini in concerto a Cesenatico: scaletta e info

La rocker senese si prepara questa sera, lunedì 2 agosto, a fare “La Differenza”. Gianna Nannini si esibirà in concerto dal Cinema Arena di Cesenatico davanti a una ricca platea di fan, per cantare e ballare insieme pur nel rispetto delle normative sanitarie. L’appuntamento è per le ore 20:00 con il “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour Condividi:

Dopo un inizio strepitoso in alcune tra le location più suggestive del nord, centro e sud Italia, Gianna Nannini è pronta a tornare in scena questa sera, lunedì 2 agosto, direttamente dal palco a cielo aperto allestito al Cinema Arena di Cesenatico. Ancora una volta, la cantante si esibirà nel “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour, dando prova del suo immenso talento. Quella che potremo ascoltare è infatti una Gianna Nannini mai vista prima d’ora, in grado di portare le sue graffianti corde rock, nella dimensione intima e delicata che solo l’acustico sa dare. Senza perdere di credibilità, ma emozionando ancora di più i fan, Gianna Nannini si esibirà in una scaletta di successi: dagli inediti estratti dall’ultimo album “La Differenza” (2019) a brani storici di successo, in una formazione che vede solamente un pianoforte e la sua voce.

Gianna Nannini in concerto a Cesenatico, la scaletta approfondimento Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021 Quello in programma per questa sera, lunedì 2 agosto, all’Arena di largo Cappuccini di Cesenatico, sarà un vero e proprio concerto-evento per l’unica data di Gianna Nannini in Emilia Romagna. L’artista senese, renderà i fan partecipi di un concerto essenziale, nella tipologia di esibizioni (solo piano e voce), ma non nella scaletta che sarà invece molto nutrita, con oltre trenta brani. Ecco la possibile setlist del concerto di Gianna Nannini a Cesenatico, con la sua prima parte che, come annunciato dalla stessa cantante, sarà interamente dedicata ai brani dell’ultimo disco “La Differenza” (2019), mentre il resto della serata vedrà il pubblico cantare sull’onda dei più famosi successi di repertorio dell’artista. La scaletta di “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” a Cesenatico: La differenza Romantico e bestiale Motivo (ft. Coez) Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non si muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo Fenomenale Cinema Piccoli particolari I Maschi Ragazzo dell’Europa Fotoromanza Ogni tanto Profumo Pensami Io Amandoti Sei nell’anima Sabbie mobili Notti senza cuore Contaminata America Bello e impossibile Latin Lover Meravigliosa creatura Amore gigante Scandalo Lontano dagli occhi Aria