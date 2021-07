Max Gazzè in concerto a Roma: scaletta e info

Prosegue il ricco tour estivo di Max Gazzè - dal titolo “ La matematica dei rami ”- che questa sera, venerdì 30 luglio e domani sabato 31 luglio , si prepara a una doppietta di concerti in diretta dall’anfiteatro a cielo aperto della Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma . “Sono felice di annunciare le prime date del tour estivo!”aveva commentato il cantautore romano annunciando ai fan la ripresa dei concerti. “Presto finalmente tornerò nel mio habitat naturale, che più amo: il live. Lo farò riprendendo il mio basso, accompagnato da Max Dedo, Cristiano Micalizzi, Daniele Fiaschi e Clemente Ferrari”. Max Gazzè non sarà infatti solo sul palco romano, ma accompagnato dal collettivo che già abbiamo avuto modo di conoscere fin dalla sua apparizione al Festival di Sanremo 2021, la Magical Mystery Band .

Max Gazzè in concerto a Roma, la scaletta

“La matematica dei rami” tour di Max Gazzè, in concerto questa sera e domani, venerdì 30 e sabato 31 luglio dalla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, seguirà come promesso, il fil rouge già tracciato con i concerti precedenti, in una ricca scaletta di brani dove sicuramente troveranno spazio tutti gli inediti dell’ultimo disco pubblicato dopo la kermesse sanremese insieme ad altre famose canzoni di repertorio. Ecco la possibile scaletta dei concerti di Gazzè a Roma:

Etereo Considerando Le casalinghe di Shanghai La nostra vita nuova Vento d’estate Il solito sesso Poeta minore L’ultimo cielo Il farmacista L’animale guida Un’altra adolescenza Mentre dormi Il timido ubriaco Ti sembra normale Un’altra vita La favola di Adamo ed Eva Sotto casa Teardrop/Il vero amore on Greta Zuccoli L’uomo più furbo La vita com’è Una musica può fare

Max Gazzè e Greta Zuccoli in “Il vero amore”

Come raccontato dallo stesso cantautore romano, in diverse serate del suo tour estivo dedicato all’album, “La matematica dei rami” (2021) si esibirà in duetto con la bravissima Greta Zuccoli. I due, che si sono conosciuti durante l’ultimo Festival di Sanremo (dove entrambi erano concorrenti, Gazzè nei BIG e Zuccoli nelle Nuove Proposte), hanno da poco inciso e pubblicato la rivisitazione di uno dei brani più apprezzati dell’album, dal titolo “Il vero amore” (09/07). Una storia di corteggiamento d’altri tempi, dipinta in chiave ironica nella cornice dei meravigliosi anni ’60. “Avevamo già in mente di far uscire “Il vero amore” come singolo dell’album” ha raccontato Max Gazzè a Rolling Stone, “Poi è arrivata l’idea di aggiungere una voce femminile per dare un’interpretazione più sfaccettata al testo. Il feat con Greta regala una veste nuova, dà diverse prospettive alla narrazione. É un’artista dal grande talento e dalla voce meravigliosa”.