Morto a 72 anni Dusty Hill, bassista degli ZZ Top

Ad annunciarlo pubblicamente alla grande platea di fan sparsi per il mondo, sono stati gli altri storici musicisti e componenti della band americana icona del rock. Dusty Hill, il “bassista barbuto” è morto nel sonno all’età di 72 anni. Al momento dell’accaduto si trovava nella sua casa texana di Houston Condividi:

È con un messaggio di cordoglio condiviso sui profili social ufficiali della band che i colleghi Bill Gibbons e Frank Beard degli ZZ Top hanno annunciato la morte del bassista Dusty Hill. In un segno che sembra ora tracciato dal destino, lo storico musicista si era visto costretto a rinunciare qualche giorno fa (il 24 luglio 2021) alla partecipazione ad un concerto della band, a causa di un problema all’anca che ne impediva la mobilità. Dusty Hill conosciuto anche come il “bassista barbuto” se ne va così all’età di 72 anni, in quella che sembra essere stata una morte nel sonno, mentre si trovava nella sua casa di Houston, in Texas.

Dusty Hill, il cordoglio di colleghi e fan approfondimento Rock and Roll Hall of Fame 2021: eletti Foo Fighters e Tina Turner È con un sentito messaggio sui social network che i colleghi Bill Gibbons e Frank Beard degli ZZ Top, insieme a tutto lo staff che in questi anni ne ha condiviso la carriera, hanno dato l’addio al grande amico e compagno di avventure Dusty Hill: “Siamo rattristati dalla notizia di oggi che il nostro Compare, Dusty Hill, è morto nel sonno nella sua casa di Houston, in Texas. A noi, insieme alle legioni di fan degli ZZ Top in tutto il mondo, mancherà la tua presenza costante, la tua buona natura e l'impegno duraturo nel voler fare tutto sempre al "Top". Saremo per sempre legati a quel "Blues Shuffle in Do". Ci mancherai moltissimo, amigo. Frank & Billy".