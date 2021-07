Antonello Venditti in concerto a Taormina: scaletta e info

Nuovo appuntamento con Antonello Venditti e il suo “Unplugged Special 2021” tour, che questa sera, giovedì 29 luglio, farà tappa nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina. Sul palco Venditti sale con una scaletta ricca di emozioni, in cui troveranno spazio tutti i grandi successi da cantare e ballare insieme (anche da seduti) Condividi:

Prosegue la tournée estiva di Antonello Venditti, incominciata lo scorso 2 luglio a Nichelino. Tappa di questa sera, giovedì 29 luglio, dalle ore 21:30, sarà lo splendido Teatro Antico di Taormina, proprio là di fronte a uno dei mari più belli d’Italia. Nonostante gli anni di carriera, Venditti non si stanca di salire tornare in scena per regalare al pubblico delle serate indimenticabili, tra musica e chiacchiere con la platea presente, che all’artista italiano piace fare sentire come a casa. Il concerto siciliano di Venditti farà parte dell’“Unplugged Special 2021”, in una scaletta molto emozionante dove il cantautore romano non mancherà di ripercorrere tutti i suoi più grandi successi, per ballare e cantare a squarciagola con i presenti (anche se distanti e seduti).

Antonello Venditti a Taormina, le esibizioni della serata Sulla scia degli show già andati in scena per l'"Unplugged Special 2021" tour, Antonello Venditti si esibirà questa sera, giovedì 29 luglio al Teatro Antico di Taormina, in una scaletta che ha l'obiettivo di ripercorrere tutti i suoi brani di maggiore successo: Sotto il segno dei pesci Bomba o non bomba Sara Piero e Cinzia Giulio Cesare Marta Giulia Lilly Compagno di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Dimmelo tu cos'è Dalla pelle al cuore Unica Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me Saranno quindi ben due ore e mezza di musica, aneddoti e storie di vita in compagnia di uno degli artisti simbolo in Italia e nel mondo del cantautorato moderno e l'occasione unica, per un'intera generazione segnata dalle sue poesie in musica, di ripercorrere un pezzo di vita ed emozioni.