Will con la sua Estate si conferma fenomeno del Pop

Fenomeno da milioni di views e nuova icona del pop nazionale, Will al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche e promettenti del nuovo pop italiano. A soli 21 anni si è fatto notare a Xfactor 2020 conquistando il grande pubblico con il suo straordinario talento puro e genuino. Un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

Will è da poco tornato con “Bella Uguale” una sorprendente hit prodotta da Mark & Kremont: “Bella Uguale” come moltissime mie canzoni nasce da un ricordo – dichiara Will - Ho scritto il testo durante il secondo lockdown quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà. Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni…Spero che “Bella Uguale” possa essere accompagnata da un’estate di leggerezza, e perchè no, che possa essere la colonna sonora di qualche amore nato in spiaggia che, anche se non sarà corrisposto, sarà bello uguale”

Bella Uguale, scritta dallo stesso Willl affronta con una spontaneità disarmante un amore estivo non corrisposto, trattando il tema con quella spensieratezza che solo l’estate è in grado di regalarci.

Il videoclip del brano diretto da Nicholas Baldini e girato in Veneto nelle spiagge del Resort Union Lido di Cavallino-Tre Porti ben esprime il mood del singolo, un mix esplosivo di entusiasmo e sana energia. Una canzone fresca e piacevole in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva, invitandoci a ballare e ritrovando anche solo per un attimo quell’agognata libertà che oramai ci sembra quasi un’utopia.

Grazie ad un sound ammaliatore e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Bella uguale” è una contagiosa esplosione di vitalità, un pezzo di grande energia in cui melodie pop s’intrecciano perfettamente a contaminazioni elettroniche, dando vita ad un’atmosfera catchy costantemente in levare destinata ad accendere l’estate 2021.