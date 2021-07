Levante in concerto a Udine: scaletta e info

Sta per partire, tra pochissime ore, l’unica tappa-show che la cantautrice Levante terrà in terra friulana per la tournée “Dall’Alba Al Tramonto Live”. Il concerto, in programma questa sera martedì 27 luglio, fa parte del ricco calendario estivo dell’artista siciliana che porterà vecchi e nuovi successi sui pachi di tutta Italia

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 27 luglio dalle ore 21:30 con Levante che suonerà direttamente dal Castello di Udine, nell’unica tappa friulana del suo “Dall’Alba Al Tramonto Live” tour. In abiti dal sapore vintage (come già ha mostrato nei concerti precedenti), Levante si esibirà in una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi, tra cui il nuovo singolo “Dall’alba al tramonto” da cui prende il nome l’intera tournée, allo stesso modo basata sulla natura ipnotica e interdipendente di quelli che tutti noi chiamiamo “poli opposti”. Largo spazio sarà dato a canzoni piene di energia, come “Vertigine” e “Bravi tutti voi” e “Non me ne frega niente”, fino alle ballad dal sapore più malinconico diventate tratto caratteristico dell’artista siciliana, tra cui “Sirene” e “Abbi cura di te”.