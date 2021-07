Festival Affabula omaggia il Domenico Modugno in frac

Tutti i concerti del Festival Affabula si svolgeranno in Piazza Moretti, tranne il grande evento di apertura con Samuele Bersani il 28 luglio, spostato a Piazza D’Italia a causa delle numerose richieste di biglietti. Il Festival Abbabula è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, un’impresa culturale tutta al femminile che da oltre 30 anni lavora nel territorio, realizzando progetti, eventi e rassegne che promuovono arte, cultura, musica, portando in Sardegna il meglio della scena nazionale e dando spazio al contempo ai nuovi talenti locali, in un incontro sempre culturalmente fertile e valorizzante. Dalla raffinatezza di Samuele Bersani che incarna alla perfezione il dna del festival e della grande musica d’autore, a Fatoumata Diawara, musicista ivoriana dalle forti idee e dal grande carisma che interpreta in musica un’Africa narrata senza compromessi. Dal fenomeno Ariete, songrwriter che con le sue canzoni ha stregato le nuove generazioni e che spopola in rete, all’omaggio a Domenico Modugno pensato in jazz e affidato all’estro e alla sapienza degli “Uomini in Frac”: Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Mattia Barbieri (batteria).