Niccolò Fabi in concerto a Firenze: scaletta e info

Tappa nel capoluogo toscano per il cantautore romano in pieno centro storico, a pochi passi dal Duomo

Niccolò Fabi è atteso a Firenze per una nuova tappa del tour “Niccolò Fabi 2021”, un calendario fittissimo di date che vedono impegnato il cantautore romano in giro per la penisola per tutti i mesi caldi della stagione estiva, da giugno a settembre.

Il live del 24 luglio a Firenze, come molte del tour, è il recupero del concerto previsto il 26 giugno 2020, e poi il 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole. Si terrà in Piazza SS Annunziata all'interno del Musart Festival, quarta edizione della rassegna del capoluogo toscano.