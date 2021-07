La mia amica Amy Winehouse

approfondimento

Amy Winehouse, la storia della cantautrice morta 10 anni fa. LE FOTO

Una carriera breve, una vita troppo breve. Amy Winehouse fu trovata morta per un abuso di alcolici nel suo appartamento di Londra il 23 luglio 2011; aveva 27 anni. A Tyler James, il suo migliore amico, è servito un decennio per elaborare il lutto e scrivere il libro ‘La mia Amy’ (ed. Hoepli). Anni per riflettere e anni per scrivere. “Raccogliere le idee e poi metterle nero su bianco è stato prima un dolore, poi una catarsi, una liberazione”, ci dice l’autore. I due si sono conosciuti da ragazzi a scuola di teatro e il legame è durato fino agli ultimi giorni di vita della cantante dalla voce indimenticabile, appassionata, espressiva e unica in ogni sua sfumatura. Tyler ci racconta come sia stato al suo fianco e di come si sia sentito colpevole:

“Ho fatto di tutto per salvarla, perché io ero l’unica persona che lei ascoltava. Quando ami qualcuno non ti arrendi, specialmente se ha una dipendenza. Devi combattere per questa persona, andare avanti, non importa quanto sia difficile.

In definitiva, però, dalle dipendenze ci si può salvare soltanto da soli.”