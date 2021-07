Il Lucca Summer Festival 2021 è stato cancellato

Per il secondo anno consecutivo non ci sarà il Lucca Summer Festival. L’ufficialità è arrivata direttamente dal patron della manifestazione Mimmo D’Alessandro. Lo stop è arrivato dopo la mancata deroga per una rassegna da 6mila spettatori sugli spalti delle Mura (chiesta il 25 maggio) e le incertezze sulla proposta da 2.500 posti a sedere in piazza Napoleone a settembre. Queste le parole dell’organizzatore: «La rassegna non si terrà nemmeno quest’anno. Sono mesi che, dopo aver studiato nei dettagli il piano per un concerto in sicurezza, chiedo risposte al Comune, che non ha ancora avuto l’ok dalla Regione per i concerti sulle Mura. C’è troppa confusione e siamo quasi a fine luglio, questo è il motivo principale. È una decisione sofferta ma è giusto così, tutti i grandi festival, come è il Summer Festival, hanno rinviato al prossimo anno».

Comune e organizzatori hanno prima optato per una deroga alla Regione Toscana per tenere i concerti sugli spalti delle Mura. Una richiesta però rimasta senza risposta e che aveva quindi portato ad un piano B. L’obiettivo era di organizzare i concerti in piazza Napoleone ma a causa delle misure anti Covid e i troppi intoppi burocratici e tecnici anche questo progetto si è arenato.