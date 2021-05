Céline Dion al Lucca Summer Festival, concerto rinviato al 2023

Slittata la data del Lucca Summer Festival al 15 luglio 2023. “Non vedo l'ora di ritrovarvi” ha detto la cantante su Instagram. La popstar canadese non si esibisce in Italia da oltre dieci anni Condividi:

Céline Dion (le migliori canzoni) è tornata a parlare con i suoi fan attraverso un videomessaggio su Instagram. Con un breve filmato la cantante canadese ha annunciato il rinvio delle date dei suoi concerti previsti per il 2021 al 2023. La decisione è stata presa in seguito ad una valutazione più attenta della situazione sanitaria dei paesi in cui la cantante avrebbe dovuto esibirsi dove al momento non ci sono le condizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza di un evento di musica dal vivo con la presenza di migliaia di spettatori.



Dispiaciuta ma rilassata, Céline Dion appare in gran forma. È lei stessa a dare la notizia ai fan senza mancare di aggiungere un messaggio di speranza: il 2023 è dietro l'angolo. “Sapete quanto fossi impaziente di incontrarvi quest'estate in Europa ma sfortunatamente a causa della situazione nel mondo siamo costretti a rinviare”. Il messaggio, registrato in due clip, in inglese e in francese, continua con un invito a resistere. “Per favore, non disperate: siamo certi di poter realizzare gli show nel 2023. Non vedo l'ora di vedervi, ragazzi! Nel frattempo, state bene. 2023, stiamo arrivando”.



Il Courage World Tour era stato organizzato nel 2019 con date previste in Europa nell'estate 2020, tutte posticipate fin dall'inizio della pandemia all'estate 2021. Una parte di questi show erano poi stati rinviati al 2022 ma, tra questi, almeno otto sono stati già fissati per il 2023. Oltre alla data italiana di Lucca sono state spostate anche quelle previste ad Atene (Grecia), Tel Aviv (Israele), Bucarest (Romania), Nyon (Svizzera), Carhaix (Francia), Nicosia (Cipro) ed Attard (Malta), riprogrammate tra il 31 maggio e il 17 luglio 2023. La cantante sarà ospite Lucca Summer Festival solo sabato 15 luglio 2023 dopo che tutte le date europee del tour del 2020 erano state posticipate all’estate 2021.

Il tour di Celine Dion La tournée era stata organizzata per eseguire dal vivo i brani di “Courage”, l'ultimo lavoro in studio di Céline Dion uscito nel novembre 2019 e faceva seguito ad una pausa dai live della cantante di molti anni dopo il tour mondiale “Taking Chances World Tour” del 2008. Nell'ultimo anno l'artista ha preso parte alle iniziative benefiche legate alla raccolta di fondi per l'emergenza legata al Coronavirus esibendosi a distanza lo scorso aprile per “One World: Together At Home”, un live collettivo organizzato dall'associazione contro la povertà Global Citizens a favore dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. In quell'occasione, insieme a Lady Gaga, Andrea Bocelli, Lang Lang e John Legend, Céline Dion aveva cantato la canzone “The Prayer”.