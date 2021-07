Jesse McCartney, annunciate le date del New Stage Tour 2021

Il New Stage Tour 2021 è la serie di concerti che vedrà la voce di Beacuse You Live impegnato su celebri palchi degli Stati Uniti d’America. Poco fa l’artista , classe 1987 , ha rivelato le date degli appuntamenti che prenderanno il via nel mese di novembre ad Austin per concludersi l’8 dicembre a Los Angeles.

Troviamo poi Right Where You Want Me, Just So You Know, Leavin’, It’s Over, Shake. e Back Together.