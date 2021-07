Jesse McCartney, la nuova canzone è Kiss The World Goodbye

Il singolo anticipa la pubblicazione del nuovo album New Stage, in uscita nei prossimi mesi

Kiss The World Goodbye è il titolo del singolo che segna l’atteso comeback discografico del cantante. Nelle scorse ore la voce di Just So You Know ha comunicato l’arrivo della canzone sul mercato venerdì 16 luglio; l’annuncio è arrivato tramite il profilo Instagram dell'artista che ha svelato anche la cover ufficiale di Kiss The World Goodbye.

Inoltre, Jesse McCartney ha rilasciato un’intervista a Billboard in cui ha parlato del nuovo album, intitolato New Stage e in uscita quest'autunno.

Jesse McCartney ha dichiarato: “Nel corso degli anni ho dato me stesso a così tante persone. Ho fatto veramente parte della vita di tante persone”.

Il cantante ha poi aggiunto: “E credo che per me sia veramente importante far parte della vita di questa persona in un modo ancora più significativo. Rappresenta un nuovo capitolo, rappresenta un nuovo stadio. Quel senso di gratitudine che sento è semplicemente straordinario”.