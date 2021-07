Il “Marechià” di Nu Genea, note e colori di una musica che fa sognare

Un tributo in musica a Marechiaro, uno dei borghi più belli sul Golfo di Napoli, in grado di far sognare e soprattutto trasportarci lì, soltanto ascoltando alcune note: tutto questo, e molto altro ancora, è “Marechià”, nuovo singolo di Nu Genea, progetto artistico dei musicisti/dj Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Note che fanno sognare atmosfere, colori e sensazioni. Li abbiamo incontrati e ci hanno spiegato perché le loro storie in musica "portano lontano”

“Je suis là-bas, là-bas, lla abbasc’ a Marechià”

"Da piccoli andavamo a Marechiaro: la nostra Marechià parte anche da quel ricordo, ancora così vivo in noi. L'idea di realizzare una canzone in francese e napoletano, lingue molto ritmiche e che hanno tantissime parole in comune è venuta molto naturalmente, anche grazie alla meravigliosa voce dell’artista francese Célia Kameni che presta la voce al brano. Un'artista che abbiamo ascoltato, per la prima volta, in Belgio" dice Massimo.

Un brano che racconta una storia di attese e ritardi, realizzata appunto in napoletano e francese e a distanza, a causa delle restrizioni e del lockdown: "abbiamo spiegato nel dettaglio a Célia la pronuncia di alcune parole napoletane. Nonostante le difficoltà iniziali, è stata un'esperienza molto bella. Ora non vediamo l'ora di riprendere i live, per farla ascoltare dal vivo...ciò che più ci è mancato in questo periodo di fermo della musica live, quando componiamo qualcosa di nuovo, è proprio il riscontro del pubblico. Di solito, quando tutti ballano e si divertono...beh, vuol dire che il brano è piaciuto!" dicono in coro Massimo e Lucio.

"Marechià", un racconto, in musica, di appuntamenti disattesi e di ritardi, ma che quasi perdoni, data l'atmosfera in cui la musica avvolge le parole. Una musica che è un melting pot di culture, colori e sensazioni, in grado di convivere perfettamente e regalare, soprattutto, forti emozioni.