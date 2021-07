Francesco De Gregori in concerto a Bitonto: scaletta e info

Il concerto di De Gregori a Bitonto arriva dopo il grande successo delle esibizioni live di Dimartino Colapesce, Ghemon e Fulminacci, inaugurando così un’estate ricca di sorprese per la celebre località.

Il Luce Music Festival di Bitonto (Bari), accoglie tra i suoi imperdibili eventi la prima tappa pugliese del tour di Francesco De Gregori, il “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”, prevista per martedì 20 luglio dalle ore 21:00.

Francesco De Gregori al Luce Music Festival, info e biglietti

I ticket per il concerto di Francesco De Gregori a Bitonto sono acquistabili sulla nota piattaforma TicketOne. Mentre il posto Poltrona non è più disponibile, restano ancora delle sedute così differenziate:

Poltrona Gold, prezzo intero 80,50 €

Poltronissima, prezzo intero 69,00 €

I biglietti possono essere comprati a prezzi ridotti per molte categorie, tra cui bambini, anziani e studenti (consultare sul sito la scontistica). Per quanto riguarda i diversamente abili, invece, è necessario contattare direttamente l’organizzatore, che in questo caso è Fanfara srl.

L’evento avrà inizio alle 21:00 circa e De Gregori si esibirà live in alcuni dei suoi brani di maggiore successo, mixando i pezzi più recenti a quelli storici che lo hanno consacrato a star della musica italiana.

Francesco De Gregori, la scaletta del concerto

Una tournée iniziata con entusiasmo il 9 luglio, a Cervere, e che toccherà molte città della Penisola, tra cui Lecce, Forte dei Marmi, Pisa e Ferrara.

Unico denominatore comune: far rivivere agli spettatori sensazioni ed emozioni positive, per far vibrare le corde dell’anima al ritmo delle più importanti canzoni di De Gregori.

Ecco quella che potrebbe essere la scaletta per il concerto previsto per martedì 20 luglio, a partire dalle ore 21:00, nella splendida location della Masseria Lama Balice di Bitonto: