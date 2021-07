Sigala e Rita Ora, è uscito il videoclip di You For Me

La canzone unisce la creatività del DJ britannico con il timbro inconfondibile della voce di Anywhere Condividi:

You For Me è il titolo della collaborazione del produttore britannico con la popstar di Let You Love Me. Nelle scorse ore il DJ ha distribuito il videoclip ufficiale del brano candidato a tormentone della stagione più calda dell’anno contando già oltre 600.000 visualizzazioni su YouTube.

Sigala e Rita Ora, il video su YouTube approfondimento Taika Waititi, le dichiarazioni su Tessa Thompson e Rita Ora Da un lato uno dei produttori più popolari degli ultimi anni che ha conquistato le chart con brani come Easy Love, Sweet Lovin con Bryn Christopher e Came Here for Love con Ella Eyre, dall’altro una delle artiste più amate e popolari a livello mondiale. Sigala ha unito la sua creatività con la voce della popstar dando vita a un brano destinato a scalare le classifiche di vendita dei prossimi mesi. Parallelamente, il DJ ha condiviso anche il video della canzone che vede come protagonista assoluta Rita Ora (FOTO).

Rita Ora, il successo della popstar approfondimento Rita Ora, è uscito il video della canzone Big Nel corso degli anni Rita Ora, classe 1990, si è affermata come una delle stelle più brillanti del firmamento musicale. La cantante si è imposta scalando le classifiche con singoli in grado di vendere centinaia di migliaia di copie, tra questi I Will Never Let You Down, Your Song e For You con Liam Payne.