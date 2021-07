Piero Pelù in concerto a Roma: scaletta e info

Dopo il concerto del Primo Maggio, l’artista porta in scena all’Auditorium Parco della Musica il suo “Gigante Live”

Piero Pelù torna in Cavea, all’Auditorium Parco della Musica, dopo il concerto del Primo Maggio in cui ha fatto una breve apparizione. Il 19 luglio, infatti, dalle ore 21:00 si esibirà nella splendida cornice del Parco, portando sul palco il suo nuovo tour, “ Gigante Live ”. Il concerto sarà una vera esplosione di carica positiva e di grande energia, caratteristiche proprie dell’artista e di cui i fan sono da sempre innamorati.

Di recente, Piero Pelù ha anche pubblicato il libro dal titolo “ Spacca Infinito - Il romanzo di una vita ”, in cui svela la sua parte più intima e racconta del profondo legame che ha da sempre con quella che lui definisce “La Dea Musica”.

“La musica non si ferma", ha dichiarato Piero Pelù. "Finalmente possiamo riabbracciarci con dei concerti che tutti aspettavamo da tempo e godere della musica suonata e cantata dal vivo. La scaletta conterrà emozioni, magia e sarà un inno alla voglia di fare festa e di condividere le belle sensazioni. Siete pronti a spaccare l’infinito?”

Piero Pelù a Roma, le info del concerto

I biglietti per il concerto a Roma, organizzato nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica, sono ancora disponibili. Il grande evento avrà luogo il 19 luglio, a partire dalle ore 21:00.

La Fondazione Musica per Roma, responsabile dell’organizzazione della serata, ha messo a disposizione per i fan di Pelù questa tipologia di biglietti:

Parterre Numerato, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 52,00 €

Parterre Laterale Numerato, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 52,00 €

Tribuna Centrale Numerata, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 38,00 €

Tribuna Centrale Balaustra visibilità Ridotta, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 38,00 €

Tribuna Mediana Numerata, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 38,00 €

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 38,00 €

Tribuna Laterale Numerata, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 38,00 €

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta, Posti in Coppia per Congiunti e Posti Singoli: 38,00 €

I biglietti ridotti per studenti, anziani e bambini (se disponibili) possono essere acquistati accedendo alle relative categorie di posto, mentre quelli per le persone diversamente abili sono gestite dall’organizzatore stesso.

Piero Pelù in concerto a Roma, la scaletta

Sono poche le cose che già sappiamo di questo concerto: sicuramente Piero Pelù sarà accompagnato dai Bandidos ovvero: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandabardò) alla chitarra e ai cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli, alla batteria, alle sequenze e ai cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, basso chitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini, per gli effetti speciali e per il suono di sala.

Ecco la scaletta utilizzata per i concerti precedenti, che potrebbe essere ampliata e rivista per l’occasione con l’inserimento di nuovi pezzi come “Gigante” e “Pugili Fragili”: