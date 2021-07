Gigi D'Alessio in concerto a Vigevano: scaletta e info

La tournée acustica del cantante partenopeo organizzata da Friends & Partners andrà avanti fino a metà settembre Condividi:

Una serata intima in una cornice storica e raffinata per un concerto che si annuncia memorabile per i numerosi fan di Gigi D'Alessio (le frasi più belle delle sue canzoni). Il cantautore partenopeo è atteso a Vigevano (PV) la sera del 17 luglio nella prestigiosa cornice del Castello Sforzesco per un live che si inserisce nella rassegna estiva “Vigevano Estate”, il calendario di eventi della cittadina dell'Oltrepò che vedrà esibirsi davanti al pubblico alcuni dei nomi più importanti della scena musicale nostrana. L'inizio per il live di Gigi D'Alessio è previsto alle ore 21.



Il nuovo show voce e pianoforte approfondimento Gigi D'Alessio in tour "mani e voce" nell'estate 2021 Gigi D'Alessio sul suo profilo Instagram ufficiale ringrazia i fan che si sono riuniti intorno a lui per la straordinaria tappa d'apertura del tour estivo all'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore partenopeo ha scelto la Capitale per inaugurare il suo “Mani e Voce Tour”, una tournée estiva che si estende da luglio a settembre con date in tutta la penisola. Gigi D'Alessio ha riprogettato lo spettacolo dal vivo mettendo al centro dello show le cose essenziali: la sua voce, le sue note e il suo pubblico che non vedeva l'ora di incontrare di nuovo dopo una pausa dalle scene davvero lunga. Posti a sedere per godere al meglio di un concerto che si svilupperà secondo un mood intimo dove l'artista e il suo pianoforte saranno padroni assoluti del palco. Al Castello di Vigevano D'Alessio attenderà i fan con una postazione collocata nel cortile della fortezza allestito secondo le possibilità previste dal protocollo anti contagio che si attua per gli eventi all'aperto. Al pubblico sarà offerto il meglio del vasto repertorio del cantante che avrà modo di aggiungere alla scaletta i brani dell’album “Buongiorno”, il diciannovesimo dell’artista campano, che lo scorso settembre ha debuttato direttamente in prima posizione nella classifica ufficiale FIMI che certifica gli album più venduti in Italia.

A “Buongiorno” è seguito lo scorso giugno “Buongiorno Special Edition 2021” nuovo disco che contiene tutti i brani del precedente con un secondo cd, 4 brani inediti e featuring.