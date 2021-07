È morto a 57 anni il rapper Biz Markie

Considerato un innovatore nel suo genere, il rapper, il cui vero nome era Marcel Theo Hall, ha firmato successi come "Pickin' Boogers", "Chinese Food" e "Just a Friend", che scalò le classifiche nel 1989. "Stiamo piangendo un vero figlio di Harlem", è stato il messaggio di cordoglio del sindaco di New York, Bill de Blasio: "Biz Markie ha messo l'hip hop a testa in giù e ha portato quel senso dell'umorismo newyorkese al pubblico di tutto il mondo". Oltre alla sua ricca produzione musicale, Biz Markie era comparso in numerosi film e serie tv, a cominciare da Men in Black II (2002).