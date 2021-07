Musical sui grandi successi di Raffaella Carrà: parte il casting

approfondimento

E' morta Raffaella Carrà, la ricordiamo con le 10 canzoni più amate

«In questo momento sono particolarmente scossa per la scomparsa di questa Grandissima Donna ed Artista - afferma Arzenton - questo progetto doveva essere una celebrazione vivente e non un ricordo postumo. A Natale fui folgorata dal film ‘Ballo Ballo’ perché la storia è bella, una favola senza tempo e mostra la forza delle passioni, capaci di creare vere e proprie rivoluzioni. Così come la Carrà, una Donna forte e controcorrente, sempre in prima linea e al di sopra dei pregiudizi. Oggi più che mai sentiamo il peso e l’onore di rappresentare un'opera musical che dovrà celebrare per generazioni e generazioni la musica e la vitalità di Raffaella Carrà».



«Il musical sarà il primo in Italia prodotto da una donna - sottolinea Arzenton - così come il film è stato diretto dalla produttrice uruguaiana Mariela Besuievsky e portarlo sulle scene in giro per il mondo sarà sicuramente il modo migliore per omaggiare una grandissima artista, che è stata un’icona, un mito, un’ispirazione per me come per moltissime persone nel mondo - conclude Arzenton -. Con la sua classe e la sua ironia ha traghettato la femminilità e la mentalità di un intero paese da un'Italia bigotta alla modernità e alla trasversalità, incarnando lo spirito della donna libera, determinata e che insegue i propri sogni: per questo ogni donna italiana può almeno in parte identificarsi in lei. Le sue canzoni sono la colonna sonora della nostra italianità».