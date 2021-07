Rumore, il testo della canzone di Raffaella Carrà

Il mondo dello spettacolo è in lutto dopo la scomparsa di Raffaella Carrà (FOTO). In tanti, in queste ore, stanno andando a rivedere le immagini della celebre ballerina e conduttrice, e stanno riascoltando i successi che l'hanno resa famosa anche fuori dai confini italiani. Tra i tanti brani cantati da Raffaella Carrà c'è anche “Rumore”, la sua canzone preferita, nata nel 1974. “Rumore” ha venduto oltre 10 milioni di copie e venne incisa anche in inglese, spagnolo e francese.