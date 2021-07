Daniele Silvestri in concerto ad Aosta: scaletta e info

Sarà un grande ritorno live quello di Daniele Silvestri che sabato 10 luglio, dalle ore 15:00, darà il via al suo “Tourbinario Summer 2021” con la data zero del “Musicastelle Outdoor”, il festival itinerante tra i luoghi più magici della Valle D’Aosta. Il cantautore romano si esibirà dal Vallone di Vertosan in un concerto sold-out sulle note dei suoi più grandi successi Condividi:

È grande l’attesa per il ritorno dal vivo di uno dei cantautori e musicisti più amati del panorama musicale italiano contemporaneo. Anche Daniele Silvestri, come già molti suoi colleghi hanno fatto, inaugurerà il suo tour estivo, dal titolo “Tourbinario Summer 2021”, sabato 10 luglio, con un meraviglioso concerto pomeridiano (dalle ore 15:00), nella magica cornice della Valle d’Aosta e dei suoi paesaggi incontaminati. L’evento, che fa parte del “Musicastelle Outdoor”, la rassegna valdostana di concerti itinerati per la regione, è in programma dal palco di Vallone di Vertosan di Aosta.

Daniele Silvestri annuncia il “Tourbinario Summer 2021” sui social network approfondimento Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO È stato proprio Daniele Silvestri ad annunciare, circa un mese fa, sui suoi profili social ufficiali, la partenza del “Tourbinario Summer 2021” che dal 10 luglio al 9 settembre 2021, lo porterà con la sua musica e la sua poesia, in alcuni tra i luoghi più iconici della Penisola, tra palchi immersi della bellezza delle montagne italiane e allestimenti fronte-lago o davanti al mare. Ecco le parole che il cantante ha condiviso su Instagram insieme all’annuncio ufficiale delle dieci date: “Che poi non è che uno deve per forza dire sempre qualcosa. Anzi. Sinceramente mi vorrei limitare a godermi in silenzio la pubblicazione di questo piccolo ma piacevolissimo elenco di date. Senza stare a fare l’ennesimo sbrodolamento su quant’è bello ritornare a suonare, ecc. Si sa. Al limite, da fruitore io stesso di musica e di concerti, posso dire che è bello vedere in giro un tale proliferare di tour e di calendari! A occhio e croce sarà un’estate trafficata, finalmente. Io non saprei cosa scegliere. Ecco, diciamo che sono contento di avere ulteriormente intasato l’estate ed eventualmente complicato le scelte. In caso, sappiate che il mio sarà un tour semplice, direi quasi.. binario. Che sia una bella estate per tutti! Ci si vede in giro”.