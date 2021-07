Fabrizio Moro in concerto a Milano: scaletta e info

Fabrizio Moro al Carroponte, info

approfondimento

IMAGinACTION a Forlì il 27-29 agosto: con un videoclip "storico"...

Il Carroponte si trova in via Luigi Granelli 1 a Sesto San Giovanni. Si tratta di un tour estivo, che anticipa un “tour vero” che il cantautore porterà in giro per l'Italia nel 2022. “Si tratta solo di un inizio; da qualche tempo mi sono rimesso a scrivere con la prospettiva di mettere in strada nel 2022 un tour vero. Ovviamente con un nuovo album da pubblicare a fine primavera" ha raccontato Moro al Giorno. Per quanto riguarda i concerti del 2021, vedranno il cantautore in una veste più intima. “Sul palco ho ricreato una stanza – ha raccontato Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia.”