IMAGinACTION a Forlì il 27-29 agosto: con un videoclip "storico"...

approfondimento

Una vita per il rock: le migliori canzoni di Ligabue. FOTO

L'iniziativa fa parte della rassegna “I capolavori immaginati” che si propone di realizzare videoclip legati ai capolavori passati della musica italiana: nelle precedenti edizioni sono stati presentati i video ufficiali di Via con me di Paolo Conte, Futura e Com'è profondo il mare di Lucio Dalla, Il Pescatore di Fabrizio De André, Notte prima degli esami di Antonello Venditti, Gianna di Rino Gaetano, Una lunga storia d'amore di Gino Paoli e L'avvelenata di Francesco Guccini. Dopo l'edizione formato drive-in del 2020, fortemente voluta per sostenere i lavoratori dello spettacolo e premiata da un grande seguito di pubblico, IMAGinACTION si aprirà con il concerto proprio di Fabrizio Moro il 27 agosto e assegnerà anche lo Young IMAGinACTION Award 2021: i tre videoclip selezionati per la finale saranno proiettati durante le serate, e gli autori potranno esibirsi sul palco del festival. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.imaginactionvideoclipfestival.com. I biglietti saranno presto disponibili sulla piattaforma Ticketone per la serata del 27 (legata al concerto di Fabrizio Moro) e sulla piattaforma Ticketmaster per il 28 e 29. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.