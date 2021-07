Umbria Jazz 2021, il programma e gli artisti

L'evento si terrà a Perugia fino al 18 luglio, con tante disposizioni in materia anti contagio. Tra gli artisti attesi anche Paolo Fresu, mentre a causa del perdurare di alcune limitazioni agli spostamenti in alcuni paesi è stato cancellato il concerto di Tom Jones previsto per il 13

Umbria Jazz 2021, le location

In una nota della Fondazione si legge che non sarà possibile garantire lo svolgimento di una normale edizione, come quelle precedenti al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ma “è un segnale forte di ripresa e di ritorno graduale alla normalità, che è la cosa di cui abbiamo tutti più bisogno dopo oltre un anno di sacrifici”. Il festival tornerà sicuramente all’Arena Santa Giuliana e in alcuni luoghi storici come il teatro Morlacchi. Non ci saranno dunque i palchi in piazza IV Novembre né ai Giardini Carducci.

Umbria Jazz 2021, il programma

